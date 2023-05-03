Негайно пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога. Про ситуацію в Україні – розповість 24 Канал.

Зверніть увагу На Півночі була тривала повітряна тривога: у Києві повідомляли про роботу ППО

17:10 Ворожа авіація демонстративно намотує кола поблизу північно-східного кордону. Літак знову розвернувся в напрямку кордону.

17:01 Ту-22м3 знову відходить від кордону.

16:53 У Київській області знову оголосили тривогу.

16:50 У Київській області відбій повітряної тривоги. У столиці досі лунає сирена.

16:47 Повідомляють, що Ту-22 знову завернув у бік нашого кордону.

16:46 У Києві знову оголосили повітряну тривогу.

16:44 Ту-22м3 відходить від кордону з Україною.

16:42 У Києві відбій повітряної тривоги.

16:36 Також у повітряному просторі Білорусі два російських винищувачі, летять у напрямку нашого державного кордону.

16:34 Повітряна тривога шириться країною.



Актуальна карта повітряної тривоги / Скриншот

16:31 Моніторингові групи повідомлять, що на Сході, попередньо, Ту-22м3.

16:29 У Києві та кількох областях оголосили повітряну тривогу.

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