В Киеве и нескольких областях Украины – воздушные тревоги: пройдите в укрытие
15 сентября 2022 , 13:07Читати новину українською
Сегодня в обед во многих регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Жителей "тревожных" регионов призывают срочно пройти в укрытие. В Кривом Роге уже прогремели взрывы.
15 сентября примерно в 13:00 в областях Украины начали раздаваться сирены. Через несколько минут российская ракета ударила по Кривому Рогу.
В каких регионах раздается воздушная тревога
По состоянию на 13: 15 воздушная тревога раздается в:
- Киеве и Киевской области,
- Житомирской области,
- Винницкой области,
- Черниговской области,
- Черкасской области,
- Кропивницкой области,
- Днепропетровской области,
- Запорожской области.
При этом в Краматорском районе Донецкой области объявили об угрозе артиллерийского обстрела.
Также воздушная тревога объявлена в Луганской области. Ее объявили еще 4 апреля и с тех пор она не прекращалась.Важно! Не распространяйте адреса "прилетов" и не публикуйте в соцсетях фото/видео с последствиями вражеских обстрелов. Так вы помогаете врагу скорректировать огонь.