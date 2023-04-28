В Киеве и области прозвучала серия взрывов: власти сообщают о роботе ПВО

В Киеве в ночь на 28 апреля прогремели громкие взрывы во время воздушной тревоги. До этого о звуках взрывов сообщали в Полтаве, Днепре, Черкасской и Кременчуге.

В столице взрывы прогремели около 4:45 утра 28 апреля. Жители Киева сообщают, что в некоторых районах от громкого звука тряслись стекла. Об этом сообщает 24 Канал.

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Впоследствии о взрывах сообщили и жители Киевской области.

В 4:57 утра в КМВА сообщили о работе ПВО. Жителей просят не паниковать и оставаться в укрытиях.

В 5 утра в Киевской области прозвучали повторные звуки взрывов.

Массированная ракетная атака по Украине 28 апреля

В ночь на 28 апреля во всех областях Украины раздалась воздушная тревога. Через несколько минут после ее объявления в ряде регионов начали сообщать звуки взрывов.

Они прозвучали в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Киевской областях.