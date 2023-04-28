У столиці вибухи прозвучали близько 4:45 ранку 28 квітня. Мешканці Києва повідомляють, що у деяких районах від гучного звуку трусились шибки. Про це інформує 24 Канал.

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Згодом про вибухи повідомили і жителі Київської області.

О 4:57 ранку у КМВА закликали киян зберігати спокій та повідомили про роботу ППО. Інших деталей поки не повідомляли.

О 5 ранку на Київщині пролунали повторні звуки вибухів.

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