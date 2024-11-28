В Киеве и области раздаются взрывы: власти предупредили о работе ПВО

В ночь на 28 ноября российская армия снова запустила по Украине "Шахеды". В Киеве и области зафиксирована работа ПВО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

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Что известно о работе ПВО на Киевщине

Так, в 00:19 в ОВА сообщили, что в воздушном пространстве Киевской области зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям.

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,

– написали власти.

Также в военной администрации призвали соблюдать информационную тишину – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.

Отметим, что в 00:28 Воздушные силы предупредили о движении вражеского БпЛА на севере города Киев. Чуть раньше, а именно в 00:10, мониторы написали об одном "Шахеде" с юга, а другой с севера. Вероятно, это был транзит, но отмечалось о возможной работе ПВО.

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