Виталий Кличко сообщил, что в Киеве и области сокращают время комендантского часа. Оно продлится с 23:00 до 5:00 утра.

Новые правила вступят в силу уже с воскресенья, 15 мая. Кроме того, с 16 мая общественный транспорт в Киеве будет работать дольше.

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В Киеве и области меняется время комендантского часа. С воскресенья, 15 мая, комендантское время будет начинаться на час позже. С 16 мая общественный транспорт столицы будет работать дольше,

– говорится в сообщении.

Метро будет работать с 06:00 до 22:00 (Ранее – 6:30 до 20:00). Наземный общественный транспорт – с 06:00 до 22:30 (ранее с 7:00 до 21:00).

Кличко напомнил местным жителям, что соблюдать комендантский час – очень важно. Кроме того, он призвал киевлян не игнорировать сигналов воздушной тревоги. Когда предупреждают об опасности, необходимо идти в укрытие гражданской защиты. Это – спасает жизни.

Кличко остерегается тактического ядерного удара

Кличко во время разговора с CNN признался, что обеспокоен возможностью применения тактического ядерного оружия против Киева. Мэр подчеркнул: безопасность сейчас является приоритетом. Кличко отметил, что украинская столица остается главной целью для российских захватчиков.

По словам мэра, обстрелы города могут быть в любую минуту. Россияне могут ударить в любой дом украинской столицы. Кличко предостерег: людям стоит быть очень осторожными и не пренебрегать собственной безопасностью. Несмотря на то, что наступления российских войск на территории области нет, нельзя забывать об опасности.

"Надеемся, что в ближайшие дни будет дополнительная противовоздушная оборона западного, натовского стандарта, которая еще больше будет защищать наш воздух", – заявил Кличко.

По состоянию на 7 мая российские захватчики повредили в украинской столице более 200 жилых домов.

Разрушениям подверглись:

46 школ;

30 детских садов;

более 70 объектов городской инфраструктуры.

В Киеве уже начали подготовку к восстановлению разрушенных зданий. Украина выстоит. Все разрушенное – отстроят.

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