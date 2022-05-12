Соответствующее видео появилось у журналистов CNN. Уже известно, что этим делом занимается прокуратура, квалифицировавшая его как военное преступление.

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Убили владельца и охранника автосалона

Известно, что одним из убитых был владелец автосалона, который позже оккупанты разграбили. Также российские захватчики расстреляли 68-летнего Леонида Алексеевича Пляца, работавшего охранником.

Дочь Леонида Алексеевича не может смотреть видео. Но она хранит его, чтобы когда-то показать детям и напомнить о той жестокости, которую с собой принесли русские захватчики.

Они – палачи. Это ужасно, потому что мой отец был гражданским. Ему было 68 лет. Мирный безоружный человек,

– подчеркнула она.

Расстреляли двоих мужчин у автосалона российские захватчики 16 марта. Так, в окрестностях Киева тогда шли ожесточенные бои. Но не у автосалона. Более того, жертвы не имели никакого оружия, чтобы противостоять врагу.

На видео, выложенном в сеть, можно увидеть пятерых российских военных. Они стремятся попасть в помещение, стреляя по замкам, а также разбивая окна. Вдруг в кадре появляется владелец автосалона с приподнятыми руками. Его оккупанты обыскивают. То же делают с Пляцом, когда тот подходит. После короткого разговора солдаты и мужчины разошлись. Казалось бы, больше ничего не должно произойти. Но вдруг оккупанты коварно разворачиваются и открывают огонь.

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Леонида Пляца пытались спасти

Оказалось, что пока российские военные обыскивали автосалон и выпивали, 68-летний мужчина все еще оставался в живых. На видео можно увидеть, как он тяжело, но приподнимается и завязывает вокруг бедра что-то похожее на жгут.

Леонид Алексеевич вернулся в свой охранный пост, откуда позвонил по телефону, чтобы позвать на помощь. Вскоре к нему прибыли мужчины, пытавшиеся достать его. Все это происходило параллельно с перестрелкой с русскими военными.

Камера зафиксировала широкую полосу крови, оставшуюся после того, как Пляца пытались вытащить из сторожки. Он так и погиб возле нее, потеряв слишком много крови. Об этом рассказал командир добровольцев, пытавшихся его спасти.

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Мужчин предупредили о наступлении врагов

Кроме того, командир, решивший себя не называть, отметил, что мужчин о наступлении оккупантов предупредили. Вместо этого и владелец автосалона, и Леонид Пляц решили остаться. Дочь Леонида Алексеевича во время разговора с журналистами отметила, что ее отец верил в исполнение своей обязанности. Потому в тот день он отправился на рабочее место. Тогда никто не мог подумать, что оккупанты будут вести себя настолько цинично и жестоко.

Это точно военное преступление. Если есть возможность добраться и поймать их, я думаю, они заслуживают казни,

– подчеркнул командир добровольцев.

Леонида Алексеевича кремировали. Такова была просьба его дочери, ведь должно похоронить отца в условиях боевых действий было просто невозможно. Что касается российских захватчиков, то их, убеждена она, должен ждать международный суд.

Оккупантов уже судят

Известно, что российские военные, совершавшие зверства в Буче, уже предстают перед судом. Шестерым из попавших в плен уже объявили приговор. Их посадят на срок от 8 до 15 лет . Об этом рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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