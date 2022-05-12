Відповідне відео з'явилося у журналістів CNN. Уже відомо, що цією справою займається прокуратура, яка кваліфікувала її як воєнний злочин.

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Убили власника й охоронця автосалону

Відомо, що одним з убитих був власник автосалону, який пізніше окупанти розграбували. Також російські загарбники розстріляли 68-річного Леоніда Олексійовича Пляца, котрий працював охоронцем.

Донька Леоніда Олексійовича не може дивитися на це відео. Але вона зберігає його, щоб колись показати дітям і нагадати про всю ту жорстокість, яку з собою принесли російські загарбники.

Вони – кати. Це жахливо, тому що мій батько був цивільним. Йому було 68 років. Мирна беззбройна людина,

– підкреслила вона.

Розстріляли двох чоловіків біля автосалону російські загарбники 16 березня. Так, на околицях Києва тоді точилися запеклі бої. Але не біля автосалону. Ба більше, жертви не мали жодної зброї, щоб протистояти ворогові.

На відео, яке виклали у мережу, можна побачити п'ятьох російських військових. Вони прагнуть потрапити до приміщення, стріляючи по замках, а також розбиваючи вікна. Раптом у кадрі з'являється власник автосалону з піднятими руками. Його окупанти обшукують. Те ж роблять з Пляцом, коли той підходить. Після короткої розмови солдати та чоловіки розійшлися. Здавалося б, більше нічого не має відбутися. Але зненацька окупанти підступно розвертаються та відкривають вогонь.

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Леоніда Пляца намагалися врятувати

Виявилося, що поки російські військові обшукували автосалон і випивали, 68-річний чоловік усе ще залишався живим. На відео можна побачити, як він важко, але підводиться та зав'язує навколо стегна щось, що схоже на джгут.

Леонід Олексійович повернувся до свого охоронного посту, звідки зателефонував, щоб покликати на допомогу. Невдовзі до нього прибули чоловіки, які намагалися дістати його. Все це відбувалося паралельно з перестрілкою з російськими військовими.

Камера зафіксувала широку смугу крові, яка залишилася після того, як Пляца намагалися витягнути зі сторожки. Він так і загинув біля неї, втративши надто багато крові. Про це розповів командир добровольців, які намагалися його врятувати.

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Чоловіків попередили про наступ ворогів

Крім того, командир, який вирішив себе не називати, зазначив, що чоловіків про наступ окупантів попередили. Натомість і власник автосалону, і Леонід Пляц вирішили залишитися. Донька Леоніда Олексійовича під час розмови з журналістами зазначила, що її батько вірив у виконання свого обов'язку. Тому того дня він відправився на робоче місце. Тоді ніхто не міг подумати, що окупанти поводитимуться настільки цинічно та жорстоко.

Це точно воєнний злочин. Якщо є можливість дістатися і зловити їх, я думаю, вони заслуговують на страту,

– наголосив командир добровольців.

Леоніда Олексійовича кремували. Таким було прохання його доньки, адже належно поховати батька в умовах бойових дій було просто неможливо. Що стосується російських загарбників, то на них, переконана вона, має чекати міжнародний суд.

Окупантів уже судять

Відомо, що російські військові, які чинили звірства у Бучі, вже постають перед судом. Шістьом із тих, хто потрапив у полон, уже оголосили вирок. Їх посадять на термін від 8 до 15 років. Про це розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.

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