Нові правила набудуть чинності вже з неділі, 15 травня. Окрім того, від 16 травня громадський транспорт у Києві працюватиме довше.

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У Києві та області змінюється час комендантської години. Із неділі, 15 травня, комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше. Від 16 травня громадський транспорт столиці працюватиме довше,

– мовиться у повідомленні.

Метро працюватиме з 06:00 до 22:00 (раніше – 6:30 до 20:00). Наземний громадський транспорт – з 06:00 до 22:30 (раніше з 7:00 до 21:00).

Кличко нагадав місцевим жителям, що дотримуватися комендантської години – дуже важливо. Окрім того, він закликав киян не ігнорувати сигналів повітряної тривоги. Коли попереджають про небезпеку, необхідно йти в укриття цивільного захисту. Це – рятує життя.

Кличко остерігається тактичного ядерного удару

Кличко під час розмови з CNN зізнався, що стурбований можливістю застосування тактичної ядерної зброї проти Києва. Мер наголосив: безпека наразі є пріоритетом. Кличко зауважив, що українська столиця залишається головною ціллю для російських загарбників.

За словами мера, обстріли міста можуть бути у будь-яку хвилину. Росіяни можуть вдарити у будь-який будинок української столиці. Кличко застеріг: людям варто бути дуже обережними та не нехтувати власною безпекою. Попри те, що наступу російських військ на території області немає, не можна забувати про небезпеку.

"Сподіваємося, що найближчими днями буде додаткова протиповітряна оборона західного, натівського стандарту, яка ще більше захищатиме наше повітря", – заявив Кличко.

Станом на 7 травня російські загарбники пошкодили в українській столиці понад 200 житлових будинків.

Руйнувань зазнали:

46 шкіл;

30 дитячих садочків;

понад 70 об'єктів міської інфраструктури.

У Києві вже розпочали підготовку до відновлення зруйнованих будівель. Україна вистоїть. Усе зруйноване – відбудують.

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