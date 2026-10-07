В Киеве и области ввели экстренные отключения света

Вечером 7 октября в Киеве и Киевской области по команде Укрэнерго были введены экстренные отключения электроэнергии. В таких условиях графики отключений не действуют.

Об этом сообщают в ДТЭК.

Что известно об отключении света в Киеве?

Прежде всего, отметим, что вечером 7 октября Киев находился под атакой дронов. Воздушные силы писали о движении реактивных БПЛА на город.

Около 19:25 в столице гремели взрывы, предположительно в результате атаки обломки беспилотников могли упасть на ЛЭП. Так, кое-где стали фиксировать проблемы с электроснабжением. Уже через некоторое время появилось сообщение от ДТЭК.

Для Киева и Киевщины были введены экстренные отключения.

В компании напоминают, что ситуация может меняться, так что об актуальном состоянии со светом будут информировать в официальном телеграмм-канале. Следует отметить, что перебои с водой имеют жители правого берега. В столице частично обесточены водопроводные насосные станции.

К слову, во время атаки беспилотников сообщалось и о том, что в Днепровском районе обломки упали на открытой территории, а в Святошинском – на крышу 4-этажного административного здания. По состоянию на 18:20 известно о 8 пострадавших, двое из них госпитализированы.

Также, в Оболонском районе, где упали обломки БпЛА, недалеко от пылающей во дворе жилого дома автомобиля обнаружили тело женщины.