В Киеве и областях введены экстренные отключения

Ситуация в украинской энергосистеме остается нестабильной. Поэтому в столице и ряде областей ввели экстренные отключения света.

В Киеве и еще нескольких регионах начали действовать экстренные отключения света. Речь идет также о Киевской, Одесской и Донецкой области.

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Работа энергетиков не прекращается

Соответствующее распоряжение дала компания Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме.

Важно! Во время экстренных отключений графики не действуют. Об изменении ситуации сообщат дополнительно.

Энергетики всей страны работают 24/7, чтобы вернуть свет в дома украинцев,

– говорится в сообщении.

Во время последней массированной атаки 26 августа Россия снова атаковала энергетическую систему Украины. В то же время украинские чиновники отметили, что наше государство не оставит это без ответа. Кроме этого, повреждений также получили объекты критической инфраструктуры в разных регионах. Россия одновременно запустила различные виды ракет и ударные дроны типа "Шахед".