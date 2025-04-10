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10 апреля, 07:05
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В Киеве и ряде областей звучала тревога: была угроза вражеской баллистики

Владислав Кравцов

В Киеве и ряде областей Украины утром 10 апреля прозвучала воздушная тревога. Это произошло из-за угрозы вражеской баллистики.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

07:29, 10 апреля

Отбой тревоги по всем областям.

07:27, 10 апреля

Отбой угрозы применения вражеской баллистики. Тревога осталась в Сумской и Харьковской областях, а также в городе Харьков.

07:09, 10 апреля

Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте

07:05, 10 апреля

Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с востока!