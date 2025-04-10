В Киеве и ряде областей звучала тревога: была угроза вражеской баллистики
В Киеве и ряде областей Украины утром 10 апреля прозвучала воздушная тревога. Это произошло из-за угрозы вражеской баллистики.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Что известно о воздушной тревоге
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Отбой тревоги по всем областям. Отбой угрозы применения вражеской баллистики. Тревога осталась в Сумской и Харьковской областях, а также в городе Харьков. Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с востока!
Отбой тревоги по всем областям.
Отбой угрозы применения вражеской баллистики. Тревога осталась в Сумской и Харьковской областях, а также в городе Харьков.
Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте
Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с востока!