В Киеве и ряде областей звучала тревога: была угроза вражеской баллистики

В Киеве и ряде областей Украины утром 10 апреля прозвучала воздушная тревога. Это произошло из-за угрозы вражеской баллистики.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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