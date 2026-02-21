Если в вашей области прозвучали сирены – немедленно направляйтесь в ближайшее укрытие. 24 Канал собирает информацию об актуальной ситуации, ссылаясь на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые сообщества.

К теме Удар "Искандером-М" и 120-ю дронами: как прошла ночная атака России на Украину

Что известно о воздушной тревоге?

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте

13:23, 21 февраля

Отбой угрозы применения баллистического вооружения.

13:21, 21 февраля

В Киеве – отбой тревоги.

13:03, 21 февраля

В Херсоне слышны взрывы, сообщают наши корреспонденты.

13:00, 21 февраля

В Ахтырке был слышен звук взрыва, вероятно за пределами города, передает корреспондент Суспильного.

12:59, 21 февраля

Взрывы Полтавщина, угроза баллистики продолжается,
– написали в телеграм-канале monitor.

До этого там отмечали о вероятном пуске ракет "Искандер" или систем ПВО С-300/С-400.

12:57, 21 февраля

Продолжает движение на Кременчуг.

12:56, 21 февраля

Скоростная цель на Сумщине.

12:53, 21 февраля

Угроза применения баллистического вооружения.