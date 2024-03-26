В Киеве и ряде областей была тревога: почему ее объявляли

Враг подлый, поэтому будьте внимательны! Что известно о тревоге вечером 26 марта – расскажет 24 Канал.

Вечером 26 марта была опасность от баллистики, через 20 минут начались отбои. Эксперты уточнили, что "Циркон" летит немного дольше, чем думали, но всё равно очень быстро. Поэтому реагируйте, если слышите тревогу!

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Где была тревога

Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!

– написали в ПС.

Карта тревог на 20:23 26 марта

В 20:28 мониторинговые каналы сообщили, что зафиксированы пуски управляемых авиационных бомб по Харьковскому району Харьковской области и по Сумскому району Сумской области.

В Полтавской, Днепропетровской и Черниговской областях тревога длилась чуть дольше – там дали отбой в 20:52.

На 20:53 уже нет опасности баллистики, однако тревога сохраняется в таких областях:

Сумская;

Харьковская;

Донецкая.

"Сохраняется активность вражеской тактической авиации на восточном и северо-восточном направлениях. Угроза применения авиационных средств поражения!" – написали в ВС.

В СНБО просят быть внимательными

На тревогу 26 марта важно среагировать – об этом сказал Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Пожалуйста, никакого игнорирования. Максимальная безопасность. Это касается всех городов, где раздается сигнал воздушной тревоги. Киев, Одесса, другие города, там, где тревога., Пожалуйста, сегодня, завтра, всегда, но сейчас максимально", – сообщил он.