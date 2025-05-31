В Киеве и ряде областей тревога: угроза применения баллистики

Вечером 31 мая в ряде областей, включая Киев, объявили тревогу. Предупреждают об угрозе применения баллистики.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем не игнорировать тревогу и направляться в укрытие.

Смотрите также Маркетплейсы помогут: почему в ВСУ не дополучают дроны и как государство решает проблему

Что известно о воздушной тревоге из-за баллистики 31 мая

Так, в 19:04 Воздушные силы объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения с востока. Мониторы отметили, что вероятен пуск ракет "Искандер" или систем ПВО С-300/С-400.

Через несколько минут после этого защитники неба предупредили о скоростной цели на Сумщине в юго-западном направлении.

Паблики добавили, что ведется работа вражеской ПВО по Сумщине с территории Курской области и указали, что возможны повторные пуски.

Где сейчас объявлена воздушная тревога: смотрите карту

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.

Заметим, за несколько часов до этого взрывы раздавались в Харькове. В Воздушных силах писали о скоростной цели с востока, которая двигалась курсом на областной центр.