Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо не ігнорувати тривогу та прямувати в укриття.

Що відомо про повітряну тривогу через балістику 31 травня

Так, о 19:04 Повітряні сили оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. Монітори зазначили, що імовірний пуск ракет "Іскандер" або систем ППО С-300 / С-400.

За кілька хвилин після цього оборонці неба попередили про швидкісну ціль на Сумщині у південно-західному напрямку.

Пабліки додали, що ведеться робота ворожої ППО по Сумщині з території Курської області і вказали, що можливі повторні пуски.