Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного.

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Що відомо про вибухи у Харкові

Повітряну тривогу у Харківській області оголосили близько 15:12. Сигнал в обласному центрі пролунав о 15:51. За кілька хвилин у Повітряних силах повідомили про швидкісну ціль зі сходу, яка рухалася курсом на Харків.

Вже о 15:56 з'явилася інформація про вибухи.

У Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста, повідомляють наші кореспонденти,

– ідеться у повідомленні.