В Киеве и ряде областей Украины – воздушная тревога: направляйтесь в укрытие
9 сентября 2022 , 20:43Читати новину українською
Источник:Alerts.in.ua
Вечером 9 сентября в ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Волна воздушных тревог начала распространяться с северных регионов. Первые сирены зазвучали примерно в 20:05.
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По состоянию на 20:50 воздушную тревогу объявили в:
- Житомирской,
- Винницкой,
- Кировоградской,
- Черкасской,
- Черниговской,
- Сумской,
- Полтавской,
- Харьковской,
- Луганской (с 4 апреля),
- Киевской области и городе Киев.