В Киеве и ряде областей Украины – воздушная тревога: направляйтесь в укрытие

9 сентября 2022 , 20:43
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Источник:

Alerts.in.ua

Вечером 9 сентября в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Волна воздушных тревог начала распространяться с северных регионов. Первые сирены зазвучали примерно в 20:05.

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По состоянию на 20:50 воздушную тревогу объявили в:

  • Житомирской,
  • Винницкой,
  • Кировоградской,
  • Черкасской,
  • Черниговской,
  • Сумской,
  • Полтавской,
  • Харьковской,
  • Луганской (с 4 апреля),
  • Киевской области и городе Киев.

Карта воздушных тревог 9 сентября / Фото Alerts.in.ua

 

 
Автор: Альона Захарова