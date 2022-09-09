В Киеве и ряде областей Украины – воздушная тревога: направляйтесь в укрытие

Вечером 9 сентября в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Волна воздушных тревог начала распространяться с северных регионов. Первые сирены зазвучали примерно в 20:05.

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По состоянию на 20:50 воздушную тревогу объявили в:

Житомирской,

Винницкой,

Кировоградской,

Черкасской,

Черниговской,

Сумской,

Полтавской,

Харьковской,

Луганской (с 4 апреля),

Киевской области и городе Киев.

Карта воздушных тревог 9 сентября / Фото Alerts.in.ua