По всей Украине – воздушная тревога: в небе носитель "Кинжалов"
Во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. Есть угроза баллистики.
В ряде областей Украины днем 23 января объявили о воздушной угрозе. По состоянию на 14:49 тревога объявлена по всей Украине из-за взлета МиГ-31К.
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По всей Украине объявлена тревога
В России с аэродрома "Саваслейка" взлетел носитель гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Поэтому тревогу объявили во всех областях Украины.
Воздушные силы сообщили об угрозе в 14:49. Мониторинговые каналы пишут, что в воздухе 1 борт МиГ-31К.
Была угроза баллистического удара
В Воздушных силах в 13:15 сообщили о воздушной тревоге для Николаевской и Херсонской областей из-за активности вражеской авиации. Через несколько минут тревога распространилась на другие области, а Воздушные силы отметили баллистическую угрозу.
Угроза применения баллистического вооружения с востока!
– говорится в сообщении.
Уже в 13:30 проинформировали о возможных пусках ракет с Ту-22. В воздушных силах призывали не игнорировать угрозу. Помните, что обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому спуститесь в ближайшее укрытие или воспользуйтесь правилом двух стен.
Однако тревога может быть продолжительной, ведь в воздухе также находится Ил-78. Вероятно, в России отрабатывают дозаправку МиГ-31К в воздухе.
Приблизительно в 15:14 в Херсоне прогремели взрывы. Вряд ли они связаны со взлетом МиГ-31К, однако более подробную информацию со временем предоставят в ОВА.Важно! Отметим, что воздушная тревога объявлена по всей стране. Призываем людей соблюдать осторожность и находиться в укрытиях.
В Воздушных силах объяснили опасности
Спикер Воздушных сил в эфире телемарафона также прокомментировал возникшую угрозу. По его словам, известно сразу несколько опасностей.
Сначала были сообщения об угрозе тактической авиации с Юга, затем имеем информацию об угрозе применения баллистического вооружения с Востока и Севера. Также взлетели Ту-22. Есть угроза применения крылатых ракет Х-22,
– отметил он.
В воздушном пространстве западного региона России 4×Ту-22м3 (Шайковка), пишут мониторинговые каналы. Известно о двух группах ракет курсом на юго-запад. В Воздушных силах сообщили, что ракеты вошли в воздушное пространство Сумской области. Курс – юго-западный. По состоянию на 14:03 Воздушные силы сообщили о еще одной группе ракет на юго-запад.
Мониторинговые каналы пишут об отбое угрозы стратегической авиации. Угроза баллистики остается.
В 14:10 сообщили о повторных запусках. Вероятно, работа РСЗО.
По состоянию на 14:35 объявлен отбой угрозы баллистического удара. В некоторых южных областях до сих пор сохраняется угроза.
В Киеве в 14:48 объявили повторную воздушную тревогу.
Россия утром атаковала Украину ракетами
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