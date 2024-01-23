В низці областей України вдень 23 січня оголосили про повітряну загрозу. Станом на 14:49 тривогу оголошено по всій Україні через зліт МіГ-31К.
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По всій Україні оголошено тривогу
У Росії з аеродром Саваслейка злетів носій гіперзвукової ракети "Кинджал". Через це тривогу оголосили у всіх областях України.
Повітряні сили повідомили про загрозу о 14:49. Моніторингові канали пишуть, що в повітрі 1 борт МіГ-31К.
Була загроза балістичного удару
У Повітряних силах о 13:15 повідомили про повітряну тривогу для Миколаївської та Херсонської областей через активність ворожої авіації. За кілька хвилин тривога поширилась на інші області, а Повітряні сили зазначили про балістичну загрозу.
Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!
– мовиться в повідомленні.
Вже о 13:30 поінформували про ймовірні пуски ракет із Ту-22. У Повітряних силах закликали не ігнорувати загрозу. Пам'ятайте, що звичайна обережність може зберегти життя, тож спустіться у найближче укриття або скористайтесь правилом двох стін.
У Повітряних силах пояснили небезпеки
Речник Повітряних сил у етері телемарафону також прокоментував загрозу, яка виникла. За його словами, відомо одразу про кілька небезпек.
Спочатку були повідомлення про загрозу тактичної авіації з Півдня, потім маємо інформацію про загрозу застосування балістичного озброєння зі Сходу та Півночі. Також злетіли Ту-22. Є загроза застосування крилатих ракет Х-22,
– зазначив він.
У повітряному просторі західного регіону Росії 4× Ту-22м3 (Шайковка), пишуть моніторингові канали. Відомо про дві групи ракет курсом на південний – захід. У Повітряних силах повідомили, що ракети зайшли у повітряний простір Сумщини. Курс – південно – західний. Станом на 14:03 Повітряні сили повідомили про ще одну групу ракет на південний захід.
Моніторингові канали пишуть про відбій загрози стратегічної авіації. Загроза балістики залишається.
О 14:10 повідомили про повторні пуски. Ймовірно, робота РСЗВ.
Станом на 14:35 оголошено відбій загрози балістичного удару. У деяких південних областях досі зберігається загроза.
У Києві о 14:48 оголосили повторну повітряну тривогу.
Росія зранку атакувала Україну ракетами
- Атака під ранок вівторка, 23 січня, стала черговим воєнним злочином росіян проти жителів Харкова, Києва, Павлограда та інших міст України. Загалом було ліквідовано 21 повітряну ціль зі 41. Речник Юрій Ігнат наголошував, що з 20 незбитих ракет не всі долетіли до своїх цілей, зокрема через те, що вони не є новою та точною зброєю.
- У Києві 22 людини постраждали, значна частина з них була госпіталізована. Одному 13-річному хлопцю та частині дорослих медики надали допомогу на місці. Одна жінка в тяжкому стані в реанімації.
- Як зазначає влада Харківщини, окупанти били винятково по цивільній інфраструктурі в регіоні. Ворог зруйнував житлові будинки та знищив автомобілі мирних жителів.