В низці областей України вдень 23 січня оголосили про повітряну загрозу. Станом на 14:49 тривогу оголошено по всій Україні через зліт МіГ-31К.

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По всій Україні оголошено тривогу

У Росії з аеродром Саваслейка злетів носій гіперзвукової ракети "Кинджал". Через це тривогу оголосили у всіх областях України.

Повітряні сили повідомили про загрозу о 14:49. Моніторингові канали пишуть, що в повітрі 1 борт МіГ-31К.

Була загроза балістичного удару

У Повітряних силах о 13:15 повідомили про повітряну тривогу для Миколаївської та Херсонської областей через активність ворожої авіації. За кілька хвилин тривога поширилась на інші області, а Повітряні сили зазначили про балістичну загрозу.

Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!

– мовиться в повідомленні.

Вже о 13:30 поінформували про ймовірні пуски ракет із Ту-22. У Повітряних силах закликали не ігнорувати загрозу. Пам'ятайте, що звичайна обережність може зберегти життя, тож спустіться у найближче укриття або скористайтесь правилом двох стін.

У Повітряних силах пояснили небезпеки

Речник Повітряних сил у етері телемарафону також прокоментував загрозу, яка виникла. За його словами, відомо одразу про кілька небезпек.

Спочатку були повідомлення про загрозу тактичної авіації з Півдня, потім маємо інформацію про загрозу застосування балістичного озброєння зі Сходу та Півночі. Також злетіли Ту-22. Є загроза застосування крилатих ракет Х-22,

– зазначив він.

У повітряному просторі західного регіону Росії 4× Ту-22м3 (Шайковка), пишуть моніторингові канали. Відомо про дві групи ракет курсом на південний – захід. У Повітряних силах повідомили, що ракети зайшли у повітряний простір Сумщини. Курс – південно – західний. Станом на 14:03 Повітряні сили повідомили про ще одну групу ракет на південний захід.

Моніторингові канали пишуть про відбій загрози стратегічної авіації. Загроза балістики залишається.

О 14:10 повідомили про повторні пуски. Ймовірно, робота РСЗВ.

Станом на 14:35 оголошено відбій загрози балістичного удару. У деяких південних областях досі зберігається загроза.

У Києві о 14:48 оголосили повторну повітряну тривогу.

Росія зранку атакувала Україну ракетами