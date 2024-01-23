Мешканка однієї з зруйнованих будинків показала, який зараз має вигляд її житло. Повідомляється, що жінку звати Анастасія Овчаренко, інформує 24 Канал.

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Залишився лише унітаз

Жінка показала болючі кадри будинку, який знищила російська ракета. Це зруйнована будівля, від якої залишився лише унітаз.

Бачите отой унітаз незламності? Це мій,

– написала жителька харківської багатоповерхівки.



Вигляд харківської багатоповерхівки, яку сьогодні вранці знищила російська ракета / Фото Анастасії Овчаренко

На місці ракетного удару Росії у Київському районі Харкова жінка шукає двох кішок. Її квартира на п'ятому поверсі – зруйнована, а під завалами перебувають сусіди.



Анастасія Овчаренко, квартиру якої зруйнувала російська ракета / Фото "Суспільне"

Відомо, що саме сьогодні Анастасія мала їхати у Київ, а зранку її вдома не було.

Ми знайшли валізу з моїми вечірніми сукнями, тому коли Росія розвалиться, мені буде що вдягти. Тепер шукатимемо, де жити. Квартира в нас була одна, але й країна в нас одна, тому – тримаймося,

– розповіла харків'янка в коментарі Суспільному.

Також в мережі з'явилося відео, на якому видно, що росіяни вщент зруйнували будинок.

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