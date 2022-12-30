По всей территории Украины была воздушная тревога
Источник:Vadim Klimenko Map
Около полудня 30 декабря по всей территории Украины прозвучала воздушная тревога. К счастью, в этот раз обошлось без ракетных ударов.
Воздушная тревога начала очень быстро распространяться по территории Украины, а уже в 12:05 сирены предупреждали об угрозе с неба в каждой области. Уже менее чем через 20 минут объявили об отбое возможной угрозы с неба.
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В каких областях была воздушная тревога
- Киевской и городе Киев;
- Харьковской;
- Днепропетровской;
- Запорожский;
- Винницкой;
- Донецкий;
- Черкасской;
- Полтавской;
- Кировоградской;
- Житомирской;
- Николаевской;
- Одесской;
- Черниговской;
- Херсонской;
- Сумской.
Уже в 12.04 сирены включили также в Волынской, Львовской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой областях. В Ровенской пока без тревог.
По состоянию на 12:00 не поступало никаких сообщений, почему в Украине звучит воздушная тревога. Но это не значит, что нет угрозы. Если вы до сих пор не находитесь в укрытии, то сделайте это немедленно. То же правило двух стен может спасти вам жизнь.
29 декабря была массирована ракетная атака
- Тогда сначала воздушную тревогу объявляли на Востоке. В то же время поступило сообщение об активности стратегической авиации в режиме радиомолчания.
- В 06:00 сирены включили в Киеве, а через 2 часа о возможном ракетном ударе предупреждали жителей по всей территории страны.
- Менее чем через час начали появляться первые сообщения о работе ПВО и сбитии вражеских ракет. К сожалению, не обошлось без попаданий в объекты энергетической инфраструктуры.
- Кроме того, некоторые ракеты просто падали. Была и такая, которая попала в Ивано-Франковской области в жилой дом и не взорвалась. В соседней комнате как раз была женщина с ребенком. К счастью, они живы.
- Что касается энергетической ситуации, министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что она непростая. Сложнее всего было на Западе, в Киевском и Одесском регионе.
- В Генштабе ВСУ 30 декабря поступила актуализированная информация. Стало известно, что в ходе массированного ракетного удара удалось уничтожить 58 из 70 запущенных ракет.