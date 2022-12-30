По всей территории Украины была воздушная тревога

Около полудня 30 декабря по всей территории Украины прозвучала воздушная тревога. К счастью, в этот раз обошлось без ракетных ударов.

Воздушная тревога начала очень быстро распространяться по территории Украины, а уже в 12:05 сирены предупреждали об угрозе с неба в каждой области. Уже менее чем через 20 минут объявили об отбое возможной угрозы с неба.

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В каких областях была воздушная тревога

Киевской и городе Киев;

Харьковской;

Днепропетровской;

Запорожский;

Винницкой;

Донецкий;

Черкасской;

Полтавской;

Кировоградской;

Житомирской;

Николаевской;

Одесской;

Черниговской;

Херсонской;

Сумской.

Уже в 12.04 сирены включили также в Волынской, Львовской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой областях. В Ровенской пока без тревог.

По состоянию на 12:00 не поступало никаких сообщений, почему в Украине звучит воздушная тревога. Но это не значит, что нет угрозы. Если вы до сих пор не находитесь в укрытии, то сделайте это немедленно. То же правило двух стен может спасти вам жизнь.

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