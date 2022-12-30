По всей территории Украины была воздушная тревога

30 декабря 2022, 11:51
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Vadim Klimenko Map

Около полудня 30 декабря по всей территории Украины прозвучала воздушная тревога. К счастью, в этот раз обошлось без ракетных ударов.

Воздушная тревога начала очень быстро распространяться по территории Украины, а уже в 12:05 сирены предупреждали об угрозе с неба в каждой области. Уже менее чем через 20 минут объявили об отбое возможной угрозы с неба.

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В каких областях была воздушная тревога

  • Киевской и городе Киев;
  • Харьковской;
  • Днепропетровской;
  • Запорожский;
  • Винницкой;
  • Донецкий;
  • Черкасской;
  • Полтавской;
  • Кировоградской;
  • Житомирской;
  • Николаевской;
  • Одесской;
  • Черниговской;
  • Херсонской;
  • Сумской.

Уже в 12.04 сирены включили также в Волынской, Львовской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой областях. В Ровенской пока без тревог.

По состоянию на 12:00 не поступало никаких сообщений, почему в Украине звучит воздушная тревога. Но это не значит, что нет угрозы. Если вы до сих пор не находитесь в укрытии, то сделайте это немедленно. То же правило двух стен может спасти вам жизнь.

29 декабря была массирована ракетная атака

  • Тогда сначала воздушную тревогу объявляли на Востоке. В то же время поступило сообщение об активности стратегической авиации в режиме радиомолчания.
  • В 06:00 сирены включили в Киеве, а через 2 часа о возможном ракетном ударе предупреждали жителей по всей территории страны.
  • Менее чем через час начали появляться первые сообщения о работе ПВО и сбитии вражеских ракет. К сожалению, не обошлось без попаданий в объекты энергетической инфраструктуры.
  • Кроме того, некоторые ракеты просто падали. Была и такая, которая попала в Ивано-Франковской области в жилой дом и не взорвалась. В соседней комнате как раз была женщина с ребенком. К счастью, они живы.
  • Что касается энергетической ситуации, министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что она непростая. Сложнее всего было на Западе, в Киевском и Одесском регионе.
  • В Генштабе ВСУ 30 декабря поступила актуализированная информация. Стало известно, что в ходе массированного ракетного удара удалось уничтожить 58 из 70 запущенных ракет.

Автор: Назарій Лазур