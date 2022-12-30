Повітряна тривога почала дуже швидко ширитися територією України, а вже об 12:05 сирени попереджали про загрозу з неба у кожній області. Уже через менш як 20 хвилин оголосили про відбій можливої загрози з неба.

Читайте також Масована ракетна атака 29 грудня: що відбувалося у містах

В яких областях була повітряна тривога

Київській та місті Київ;

Харківській;

Дніпропетровській;

Запорізькій;

Вінницькій;

Донецькій;

Черкаській;

Полтавській;

Кіровоградській;

Житомирській;

Миколаївській;

Одеській;

Чернігівській;

Херсонській;

Сумській.

Уже о 12:04 сирени увімкнули також у Волинській, Львівській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій областях. У Рівненській наразі без тривог.

Станом на 12:00 не надходило жодних повідомлень, чому в Україні лунає повітряна тривога. Але це не означає, що відсутня загроза. Якщо ви досі не перебуваєте в укритті, то зробіть це негайно. Те ж правило двох стін може врятувати вам життя.

29 грудня була масована ракетна атака