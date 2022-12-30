Повітряна тривога почала дуже швидко ширитися територією України, а вже об 12:05 сирени попереджали про загрозу з неба у кожній області. Уже через менш як 20 хвилин оголосили про відбій можливої загрози з неба.
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В яких областях була повітряна тривога
- Київській та місті Київ;
- Харківській;
- Дніпропетровській;
- Запорізькій;
- Вінницькій;
- Донецькій;
- Черкаській;
- Полтавській;
- Кіровоградській;
- Житомирській;
- Миколаївській;
- Одеській;
- Чернігівській;
- Херсонській;
- Сумській.
Уже о 12:04 сирени увімкнули також у Волинській, Львівській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій областях. У Рівненській наразі без тривог.
Станом на 12:00 не надходило жодних повідомлень, чому в Україні лунає повітряна тривога. Але це не означає, що відсутня загроза. Якщо ви досі не перебуваєте в укритті, то зробіть це негайно. Те ж правило двох стін може врятувати вам життя.
29 грудня була масована ракетна атака
- Тоді спочатку повітряну тривогу оголошували на Сході. У той самий час надійшло повідомлення про активність стратегічної авіації у режимі радіомовчання.
- О 06:00 сирени увімкнули у Києві, а через 2 години про можливий ракетний удар попереджали мешканців по всій території країни.
- Менш як за годину почали з'являтися перші повідомлення про роботу ППО та збиття ворожих ракет. На жаль, не минулося без влучань в об'єкти енергетичної інфраструктури.
- Крім того, деякі ракети просто падали. Була й така, яка влучила на Івано-Франківщині у житловий будинок і не вибухнула. У сусідній кімнаті якраз перебувала жінка з дитиною. На щастя, вони живі.
- Що стосується енергетичної ситуації, то тоді міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що вона непроста. Найскладнішою вона була на Заході, у Київському та Одеському регіоні.
- У Генштабі ЗСУ 30 грудня надійшла актуалізована інформація. Стало відомо, що під час масованого ракетного удару вдалося знищити 58 з 70 запущених ракет.