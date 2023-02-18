В Киеве и большинстве областей – воздушная тревога: враг запустил ракеты из Черного моря
По Украине ширятся воздушные тревоги. Враг в любой момент может нанести ракетный удар. Мы призываем сразу же переходить к укрытию и оставаться там до отбоя.
Сирены в Киеве и ряде других областей начали раздаваться около половины 9 утра. Враг может атаковать ракетами и не игнорируйте воздушную тревогу.
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Где раздались воздушные тревоги
- Херсонская – 08:25;
- Николаевская – 08:26;
- Днепропетровская – 08:30;
- Кировоградская – 08:30;
- Винницкая – 08:30;
- Киев и Киевская область – 08:31;
- Черкасская – 08:31;
- Житомирская – 08:31;
- Запорожская – 08:32;
- Черниговская – 08:32;
- Хмельницкая – 08:34;
- Черновицкая – 08:34.
Уже в 08:39 сирены раздались в Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областях. А уже в 08:43 – в Закарпатье. 08:47 воздушную тревогу объявили также в Донецкой области.
Откуда угроза удара
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в 08:39 написал, что область на северо-западе покидают две непонятные цели. Они летят в направлении Запада Украины.
По имеющейся информации, в акватории Азовского моря находятся два Су-35. Поэтому возможна атака прифронтовых районов Запорожской области. Не игнорируйте сирены.
Виталий Ким в 08:46 подтвердил пуски с акватории Черного моря. Предполагаем, что речь идет об атаке ракетами типа "Калибр".
Глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу. Помните, что вам обязательно следует находиться в укрытии или хотя бы соблюдать правила двух стен. Ваша жизнь и здоровье в ваших руках. Не пренебрегайте этим!
Попросил не игнорировать сирены глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Он подчеркнул, что существует угроза ракетных ударов.