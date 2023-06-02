Доподлинно неизвестно, что стало причиной включения сирен около 23:00. Как бы там ни было, ваша задача – находиться в укрытии или хотя бы соблюдать правила двух стен. Помните также о том, что обломки сбитых целей падают на землю и наносят не меньше вреда, чем сами ракеты.

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Что известно о воздушной тревоге

23:59 По состоянию на данный момент сохраняется угроза в Запорожье.

23:17 Почти на всей территории Украины – отбой воздушной тревоги.

23:16 Monitor сообщил об отбое баллистической угрозы на Севере Украины.

23:08 Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской области.

22:54 Monitor пишет, что в Черниговской области зафиксированы цели. По предварительной информации, говорится о БПЛА. В то же время оккупанты могли использовать РЭБ или фальш-цели, говорят в мониторинговом канале. По состоянию на данный момент ракет в воздушном пространстве нет.

22:50 Мониторинговый канал Monitor сообщил, что предварительно в направлении Киева летят цели.

22:47 Сирены завыли в Киевской области, а через минуту – Черниговской, Кировоградской, Житомирской и Винницкой.

22:45 Воздушную тревогу объявили в Киеве.

22:44 Предупредили об угрозе артиллерийского обстрела в Никополе и Марганце на Днепропетровщине.

22:42 Сирены завыли в Запорожской области.

Заметим, что в ночь на 2 июня россияне нанесли массированный ракетный и дроновый удар. В Воздушных силах отчитались о своей работе.

Сколько целей врага удалось сбить