Доподлинно неизвестно, что стало причиной включения сирен около 23:00. Как бы там ни было, ваша задача – находиться в укрытии или хотя бы соблюдать правила двух стен. Помните также о том, что обломки сбитых целей падают на землю и наносят не меньше вреда, чем сами ракеты.
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Что известно о воздушной тревоге
Заметим, что в ночь на 2 июня россияне нанесли массированный ракетный и дроновый удар. В Воздушных силах отчитались о своей работе.
Сколько целей врага удалось сбить
- По данным Воздушных сил, сначала россияне нанесли удар дронами-камикадзе "Шахед". Случилось это около 23:00. Тогда иранские "мопеды" залетали в воздушное пространство Украины с южного направления. Они огибали рельеф местности и двигались по руслу Днепра.
- А уже около 3 часов 2 июня атаковали еще и крылатыми ракетами Х-101/Х-555. Их выпустили из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из Каспийского моря.
- Ракеты залетали на территорию Украины с северного направления. Они летели, чтобы атаковать Киев, маневрируя и пытаясь обмануть украинскую ПВО.
- Силы и средства ПВО смогли сбить в эту ночь все 15 крылатых ракет. Также уничтожен 21 ударный иранский "мопед".