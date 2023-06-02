Достеменно невідомо, що стало причиною увімкнення сирен близько 23:00. Хай там як, ваша задача – перебувати в укритті або ж бодай дотримуватися правила двох стін. Пам'ятайте також про те, що уламки збитих цілей падають на землю і завдають не менше шкоди, ніж самі ракети.
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Що відомо про повітряну тривогу
Зауважимо, що в ніч проти 2 червня росіяни завдали масованого ракетного та дронового удару. У Повітряних силах відзвітували про свою роботу.
Скільки цілей ворога вдалося збити
- За даними Повітряних сил, спочатку росіяни завдали удару дронами-камікадзе "Шахед". Сталося це близько 23:00. Тоді іранські "мопеди" залітали у повітряний простір України з південного напрямку. Вони огинали рельєф місцевості та рухалися руслом Дніпра.
- А вже близько 03:00 2 червня атакували ще й крилатими ракетами Х-101/Х-555. Їх випустили зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з Каспійського моря.
- Ракети залітали на територію України з північного напрямку. Вони летіли, щоб атакувати Київ, маневруючи та намагаючись обдурити українську ППО.
- Сили та засоби ППО змогли збити цієї ночі всі 15 крилатих ракет. Також знищили 21 ударний іранський "мопед".