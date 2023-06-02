Достеменно невідомо, що стало причиною увімкнення сирен близько 23:00. Хай там як, ваша задача – перебувати в укритті або ж бодай дотримуватися правила двох стін. Пам'ятайте також про те, що уламки збитих цілей падають на землю і завдають не менше шкоди, ніж самі ракети.

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Що відомо про повітряну тривогу

23:17 Майже по всій території України – відбій повітряної тривоги.

23:16 Monitor сообщил об отбое баллистической угрозы на Севере Украины.

23:08 Повітряну тривогу оголосили у Дніпропетровській області.

22:54 Monitor пише, що у Чернігівській області зафіксовано цілі. За попередньою інформацією, мовиться про БпЛА. Водночас окупанти могли використати РЕБ або фальш-цілі, кажуть у моніторинговому каналі. Станом на цю хвилину ракет у повітряному просторі немає.

22:50 Моніторинговий канал Monitor повідомив, що попередньо у напрямку Києва летять цілі.

22:47 Сирени завили у Київській області, а за хвилину – Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській і Вінницькій.

22:45 Повітряну тривогу оголосили у Києві.

22:44 Попередили про загрозу артилерійського обстрілу у Нікополі та Марганці, що на Дніпропетровщині.

22:42 Сирени завили у Запорізькій області.

Зауважимо, що в ніч проти 2 червня росіяни завдали масованого ракетного та дронового удару. У Повітряних силах відзвітували про свою роботу.

Скільки цілей ворога вдалося збити