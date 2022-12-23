В Киеве и ряде областей воздушная тревога: немедленно пройдите в укрытие

Днем 23 декабря в ряде областей Украины прозвучали сирены. Причиной стала угроза ракетных обстрелов со стороны врага.

Сначала сирены прозвучали в Киеве и Днепропетровской области. Впоследствии тревоги распространились на Востоке, Юге, Севере и Центре.

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Где прозвучали сирены

По состоянию на 13:17 сирены известили о воздушной тревоге в:

Киеве и Киевской области;

Черниговской области;

Сумской области;

Черкасской области;

Полтавской области;

Харьковской области;

Кировоградской области;

Одесской области;

Николаевской области;

Херсонской области;

Днепропетровской области;

Запорожской области;

Донецкой области.

Также непрерывная воздушная тревога объявлена в Луганской области и Автономной Республике Крым.

Главные правила безопасности во время воздушной тревоги

Находитесь в укрытии – это может быть подвал, паркинг и т.д. Если поблизости нет укрытия, прячьтесь за правилом двух стен.

Если вы слышите взрывы, помните, что это может работать ПВО. Однако важно не публиковать никаких кадров с работой Сил противовоздушной обороны, чтобы не помогать врагу.

Если все же был прилет, то также важно во время тревоги не распространять фото и видео с последствиями удара, место или его геолокацию. Все это может использовать враг для коррекции огня.

Если вы слышите характерные звуки, напоминающие работу бензопилы или мотора мотоцикла, это могут быть иранские дроны-камикадзе.

Следите за обновлениями местных властей и доверяйте информацию только из проверенных источников. Находитесь в укрытии до отбоя воздушной тревоги.

Россия является страной-террористом, поэтому невозможно предсказать, куда враг запустит ракеты в следующий раз – в жилой дом, школу, больницу, подстанцию. Поэтому важно находиться в укрытии во время воздушной тревоги. Кроме того, невозможно предположить, куда упадут обломки вражеской ракеты после успешной работы ПВО.