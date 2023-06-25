В ряде областей Украины – воздушная тревога: существует угроза удара "Шахедами" и ракетами
Российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины. Поздним вечером 25 июня враг запустил дроны-камикадзе "Шахед", из-за чего объявили воздушную тревогу в ряде областей.
Карта воздушных тревог начала "краснеть" около 23:00. Сначала об угрозе с неба предупреждали жителей Полтавской области, а затем сирены продолжили гудеть и в ряде других областей.
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Что известно о вероятной атаке
Заметим, что за последние дни россияне реже атаковали Юг Украины. Наталья Гуменюк объяснила, в чем причина.
Почему враг меньше бьет по Югу
Спикер ОК "Юг" отметила, что на активность врага повлияли события внутри страны. Вооруженный мятеж Пригожин стал причиной того, что россияне меньше били по Югу нашего государства.
Как бы там ни было, не стоит забывать о ночи, когда стало известно о так называемом "марше справедливости". Тогда русские нанесли массированный ракетный удар по Украине.
Во время этой атаки захватчики использовали 40 ракет Х-101/Х555, из которых все сбили. Также выпущено 9 ракет Х-22. Еще россияне атаковали двумя "Калибрами", один из которых был сбит. А еще захватчики запустили два "Шахеда", каждый из которых превратили в металлолом наши защитники.Чрезвычайно важно! Не игнорируйте воздушные тревоги. Помните, что, несмотря на успешную работу ПВО, обломки падают на землю. И они наносят порой не меньше вреда, чем ракеты русских. Поэтому, чтобы уберечь жизнь себе и родным, переходите в хранилища и находитесь там, пока не будет отбоя.