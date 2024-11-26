В Киеве и ряде областей была воздушная тревога из-за угрозы баллистики

Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения врагом. Вследствие этого в ряде областей нашего государства объявляли воздушную тревогу.

24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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