Почти по всей Украине раздаются сирены: направляйтесь в укрытия

Почти по всей Украине по состоянию на 15:50 22 августа звучали сирены. Людей призвали немедленно идти в укрытия гражданской защиты.

Находиться там необходимо, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь враг держит наготове в акватории Черного моря 5 кораблей с 36 ракетами "Калибр", сообщает 24 канал.

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О воздушной тревоге извещают по всей территории, кроме временно оккупированного Крыма. Все потому, что о ситуации на временно оккупированных территориях нет информации – там невозможно включить оповещения.

Зеленский призвал украинцев позаботиться о безопасности

Владимир Зеленский во время вечернего обращения 20 августа заявил, что в течение недели россия может постараться сделать что-то гадкое и особенно жестокое. В то же время президент подчеркнул: страна-оккупант постоянно такое делает.

Оккупанты мечтают унизить украинцев и посеять уныние. Тем временем украинский народ должен быть сильным и достаточно крепким, чтобы противостоять любым провокациям россии. Украинцы должны заставить врага ответить за все удары и весь террор: Бучу, Ирпень, "Азовсталь", Харьков, Донбасс.

Украинцы должны быть достаточно сильными, чтобы пройти весь путь к победе.

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