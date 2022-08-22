Перебувати там необхідно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже ворог тримає напоготові в акваторії Чорного моря 5 кораблів з 36 ракетами "Калібр", повідомляє 24 канал.

Зауважте росія та путін схиблені на датах та символах, – ГУР про небезпеку на День Незалежності

Про повітряну тривогу сповіщають на всій території, окрім тимчасово окупованого Криму. Усе тому, що про ситуацію на тимчасово окупованих територіях інформації немає – там неможливо увімкнути оповіщення.

Зеленський закликав українців подбати про безпеку

Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 20 серпня заявив, що упродовж тижня росія може постаратися зробити щось гидке та особливо жорстоке. Водночас президент наголосив: країна-окупантка постійно таке робить.

Окупанти мріють принизити українців та посіяти зневіру. Тим часом український народ має бути сильним та достатньо міцними, аби протистояти будь-яким провокаціям росії. Українці мають змусити ворога відповісти за всі удари та увесь терор.