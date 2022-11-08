В Киеве и во многих регионах Украины – тревога: есть угроза пуска ракет с моря

Вечером 8 ноября в Киеве и во многих областях Украины объявили воздушную тревогу. Людей призывают немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.

Находиться там нужно, пока не поступит сообщение об отбое тревоги. Это правило спасает жизнь, сообщает 24 канал.

К теме Уже потратили более 80% ракет: в разведке рассказали, сколько "Искандеров" осталось в России

О воздушной тревоге извещают жителей:

Житомирской области;

Винницкой области;

Киевской области;

Черкасской области;

Кировоградской области;

Днепропетровской области;

Херсонской области;

Одесской области;

Николаевской области;

Запорожской области;

Донецкой области;

Луганская область;

Харьковской области;

Сумской области;

Черниговской области.

Сообщают о запуске ракет

В сети сообщают об угрозе запуска ракет из:

района Каспийского моря (Ту-95мс/Ту-160);

Белгородской области;

Черного моря.

В то же время, официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет.