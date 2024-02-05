В Киеве установили блокпосты и "ищут ДРГ": что происходит

В Оболонском районе Киева установили блокпосты. В ТЦК и СП заявили, что там ищут диверсионно-разведывательные группы.

В обед в Оболонском районном ТЦК и СП в Киеве сообщили в фейсбуке, что в районе ищут ДРГ. Но позже сообщение об этом удалили.

Смотрите также Киев заметает лапатым снегом: атмосферные кадры из столицы

В Оболонском районе ищут ДРГ

В ТЦК заявили, что в Оболонском районе с участием представителей Сектора обороны №1 города Киева, Оболонского ТЦК и СП, 129 батальона территориальной обороны и представителей Оболонского управления полиции "проводят поисковые мероприятия". Отмечается, что они ищут вражеские ДРГ.

В Оболонском районе города Киева проводятся поисковые мероприятия... по выявлению диверсионно разведывательных групп врага,

– говорится в сообщении.



Скриншот из фейсбука Оболонского районного РТЦК и СП в Киеве

В сети сообщают, что люди в форме общаются с людьми на улицах и проверяют документы. В частности об этом свидетельствуют и фото, которое опубликовали в пресс-службе Оболонского районного РТЦК и СП.

На одном из фото ТЦК, которое впоследствии удалили, человек держит листок, похожий на повестку.

Фото из фейсбука Оболонского районного РТЦК и СП в Киеве:

Редакция 24 Канала пыталась уточнить информацию в Оболонском ТЦК и СП, однако там не предоставили комментарий. Впоследствии сообщение удалили.

Между тем местные телеграмм-каналы со ссылкой на КМВА пишут, что это якобы "штатные учения". Редакция 24 Канала ожидает подтверждения.

24 Канал обратился с официальным запросом в КГВА с просьбой прокомментировать ситуацию.

Стоит отметить, что российские ДРГ регулярно пытаются проникнуть на Север страны, однако они активны в Сумской и Черниговской областях. В частности 3 февраля российские диверсанты пытались прорваться в Сумскую область.

Российская ДРГ пыталась прорваться в Сумскую область

Вечером 3 февраля на подступах к Глуховской громаде бойцы одного из опорных пунктов заметили движение вооруженной группы в составе десяти человек. Это оказалась российская ДРГ.

Тогда украинские бойцы вступили с оккупантами в бой. Он длился около полутора часов. Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев сообщил, что благодаря действиям защитников Северного направления враг был отброшен далеко за пределы украинской границы. Известно, что враг понес потери.