В Киеве установили блокпосты и "ищут ДРГ": что происходит

5 февраля 2024, 18:54
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В Оболонском районе Киева установили блокпосты. В ТЦК и СП заявили, что там ищут диверсионно-разведывательные группы.

В обед в Оболонском районном ТЦК и СП в Киеве сообщили в фейсбуке, что в районе ищут ДРГ. Но позже сообщение об этом удалили.

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В Оболонском районе ищут ДРГ

В ТЦК заявили, что в Оболонском районе с участием представителей Сектора обороны №1 города Киева, Оболонского ТЦК и СП, 129 батальона территориальной обороны и представителей Оболонского управления полиции "проводят поисковые мероприятия". Отмечается, что они ищут вражеские ДРГ.

В Оболонском районе города Киева проводятся поисковые мероприятия... по выявлению диверсионно разведывательных групп врага,
– говорится в сообщении.


Скриншот из фейсбука Оболонского районного РТЦК и СП в Киеве

В сети сообщают, что люди в форме общаются с людьми на улицах и проверяют документы. В частности об этом свидетельствуют и фото, которое опубликовали в пресс-службе Оболонского районного РТЦК и СП.

На одном из фото ТЦК, которое впоследствии удалили, человек держит листок, похожий на повестку.

Фото из фейсбука Оболонского районного РТЦК и СП в Киеве:

Редакция 24 Канала пыталась уточнить информацию в Оболонском ТЦК и СП, однако там не предоставили комментарий. Впоследствии сообщение удалили.

Между тем местные телеграмм-каналы со ссылкой на КМВА пишут, что это якобы "штатные учения". Редакция 24 Канала ожидает подтверждения.

Обратите внимание. 24 Канал обратился с официальным запросом в КГВА с просьбой прокомментировать ситуацию.

Стоит отметить, что российские ДРГ регулярно пытаются проникнуть на Север страны, однако они активны в Сумской и Черниговской областях. В частности 3 февраля российские диверсанты пытались прорваться в Сумскую область.

Российская ДРГ пыталась прорваться в Сумскую область

Вечером 3 февраля на подступах к Глуховской громаде бойцы одного из опорных пунктов заметили движение вооруженной группы в составе десяти человек. Это оказалась российская ДРГ.

Тогда украинские бойцы вступили с оккупантами в бой. Он длился около полутора часов. Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев сообщил, что благодаря действиям защитников Северного направления враг был отброшен далеко за пределы украинской границы. Известно, что враг понес потери.

Автор: Анастасія Кушпіт