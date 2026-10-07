В части Киева проблемы с водоснабжением после обстрелов

Россия в среду, 7 октября, нанесла удар по Киеву. В столице частично обесточены водопроводные насосные станции.

Перебои с водой имеют жители правого берега. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Какая ситуация в Киеве?

Россия вечером 7 октября нанесла удар по энергетической инфраструктуре столицы. В городе из-за проблемы с электроснабжением частично обесточены водопроводные насосные станции.

На правом берегу города перебои с водоснабжением,

– написал Кличко.

Энергетики работают над восстановлением.

Отметим, что около 19:25 в столице гремели взрывы, предположительно в результате атаки обломки беспилотников могли упасть на ЛЭП. После вражеских ударов в Киеве и области по команде Укрэнерго также ввели экстренные отключения света.