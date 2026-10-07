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24 Канал Главные новости В Киеве из-за проблем с электроснабжением частично обесточены водопроводные насосные станции
7 октября, 19:48
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Обновлено - 20:18, 7 октября

В части Киева проблемы с водоснабжением после обстрелов

Даниил Жоров

Россия в среду, 7 октября, нанесла удар по Киеву. В столице частично обесточены водопроводные насосные станции.

Перебои с водой имеют жители правого берега. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. 

Какая ситуация в Киеве?

Россия вечером 7 октября нанесла удар по энергетической инфраструктуре столицы. В городе из-за проблемы с электроснабжением частично обесточены водопроводные насосные станции. 

На правом берегу города перебои с водоснабжением, 
– написал Кличко. 

Энергетики работают над восстановлением.

Отметим, что около 19:25 в столице гремели взрывы, предположительно в результате атаки обломки беспилотников могли упасть на ЛЭП. После вражеских ударов в Киеве и области по команде Укрэнерго также ввели экстренные отключения света.

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