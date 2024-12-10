Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА и телеграм-каналы. В сети очевидцы публикуют фото и видео, которые подтверждают коллапс на дорогах.

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В Киевской городской государственной администрации отметили, что к обработке дорожного покрытия задействованы 233 единицы спецтехники КК "Киевавтодор" и 143 работника в составе 22 бригад по ручной уборке.

"Прежде всего специалисты обрабатывают и очищают городские дороги, мосты, путепроводы, спуски и подъемы", – говорится в сообщении.

В Киеве образовались длинные пробки: видео

В парках и скверах убирают 598 работников и 47 единиц техники "зеленстроев". К противогололедной обработке во дворах и придомовых территориях привлечены 3,5 тысячи работников управляющих компаний и 91 единица техники.

В свою очередь в патрульной полиции сообщили, что правоохранители следят за работой снегоуборочной техники и состоянием автодорог. ️

"Мы еще раз подчеркиваем, водителям быть ответственными, осторожными, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и не оставлять свои машины на обочине, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники", – добавили правоохранители.

Полиция сообщила о ДТП

В то же время в полиции сообщили, что на бульваре Вацлава Гавела произошло ДТП – движение транспорта затруднено в направлении проспекта Отрадного.



ДТП в Киеве / Фото Нацполиции

Пользователи в сети также сообщили о длинной пробке и ДТП на Броварском проспекте.

На Броварском проспекте пробки / Фото "Телеканал Киев"

Больше всего пострадали такие магистрали, как проспект Петра Григоренко, где движение транспорта почти остановилось.

Подобная ситуация сложилась и на других магистралях, в частности, на Левобережье, где утром образовались пробки до 5 километров, а некоторые люди вынуждены идти пешком.



Движение в Киеве затруднено / Фото с тг-каналов

Непогода в Украине

На сегодня в Украине прогнозировали снегопады и мокрый дождь, а на дорогах – гололедица. В связи с этим объявлен I уровень опасности.

Метеорологи призвали водителей быть максимально внимательными, чтобы выбрать безопасную скорость и соблюдать дистанцию.

Пешеходам советуют внимательно следить за дорожной обстановкой и использовать светоотражающие элементы на одежде, чтобы выделить себя на проезжей части.