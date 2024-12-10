Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА та телеграм-канали. У мережі очевидці публікують фото та відео, які підтверджують колапс на дорогах.

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У Київській міській державній адміністрації зазначили, що до обробки дорожнього покриття задіяні 233 одиниці спецтехніки КК "Київавтодор" та 143 працівники у складі 22 бригад з ручного прибирання.

"Насамперед фахівці обробляють та очищають міські дороги, мости, шляхопроводи, спуски і підйоми", – йдеться у повідомленні.

У Києві утворились довжелезні затори: відео

У парках та скверах прибирають 598 працівників та 47 одиниць техніки "зеленбудів". До протиожеледної обробки у дворах та прибудинкових територіях залучені 3,5 тисячі працівників керуючих компаній і 91 одиниця техніки.

Своєю чергою у патрульній поліції повідомили, що правоохоронці стежать за роботою снігоприбиральної техніки та станом автодоріг. ️

"Ми вкотре наголошуємо, водіям бути відповідальними, обережними, неухильно дотримуватись правил дорожнього руху та не залишати свої автівки на узбіччі, щоб не перешкоджати роботі снігоприбиральної техніки", – додали правоохоронці.

Поліція повідомила про ДТП

Водночас у поліції повідомили, що на бульварі Вацлава Гавела сталась ДТП – рух транспорту ускладнений в напрямку проспекту Відрадного.



ДТП в Києві / Фото Нацполіції

Користувачі у мережі теж повідомили про довжелезний затор та ДТП на Броварському проспекті.

На Броварському проспекті затори / Фото "Телеканал Київ"

Найбільше постраждали такі магістралі, як проспект Петра Григоренка, де рух транспорту майже зупинився.

Подібна ситуація склалася й на інших магістралях, зокрема, на Лівобережжі, де зранку утворилися затори до 5 кілометрів, а деякі люди вимушені йти пішки.



Рух у Києві ускладнено / Фото з тг-каналів

Негода в Україні

На сьогодні в Україні прогнозували снігопади та мокрий дощ, а на дорогах – ожеледиця. У зв'язку з цим оголошено I рівень небезпеки.

Метеорологи закликали водіїв бути максимально важливими, щоб вибрати безпечну швидкість і дотримуватися дистанції.

Пішоходам радять уважно стежити за дорожньою обстановкою та використовувати світловідбивні елементи на одязі, щоб виділити себе на проїжджій частині.