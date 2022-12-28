Маск бы плакал: в Киеве к Tesla присоединили генератор, – соцсети

При отключении электроэнергии владельцы электрокаров испытывают определенные трудности. Но украинцы всегда найдут выход из ситуации, поэтому начинают заряжать свои Tesla с помощью генераторов

Если в начале полномасштабной войны, когда в Украине был дефицит топлива, все мечтали об электрокарах, то сейчас наоборот. Теперь, когда в стране проблемы с электроэнергией из-за российских обстрелов по энергетической инфраструктуре, владельцы таких автомобилей предстают перед трудностями. Об этом пишет 24 канал.

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Люди ищут разные способы зарядить электрокары

Кто-то из водителей электроавто во время отключений катается по городу и ищет работающие зарядные станции, а некоторые на время даже отказались от электрокара в период отключений электроэнергии.

Есть и такие владельцы, специально для зарядки электрокара купившие генератор. Это решение кажется вполне оправданным, если человеку очень нужно пользоваться автомобилем.

В Киеве к Tesla додумались подсоединить генератор

Однако возникает вопрос, что делать тем людям, которым переночевать или провести длительное время нужно в месте, где нет генератора и электричества. Владелец Tesla из Киева нашел необычный выход – возить генератор с собой. Водитель почему-то повесил его сзади на авто. Возможно, в багажнике не было места. Или есть второй вариант – он сумел обойти встроенную защиту и заряжать электрокар от генератора на ходу. Это гениально, но вместе с тем – небезопасно для владельца автомобиля.



Генератор на Tesla / Киев.