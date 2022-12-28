Якщо на початку повномасштабної війни, коли в Україні був дефіцит палива, всі мріяли про електрокари, то зараз навпаки. Тепер, коли в Україні проблеми з електроенергією через російські обстріли по енергетичній інфраструктурі, власники таких автівок постають перед труднощами. Про це пише 24 канал.

До теми Небезпечна ідея: кияни додумалися повісити генератор на балконі дев'ятого поверху

Люди шукають різні способи зарядити електрокари

Хтось із водіїв електроавто під час відключень катається містом та шукає зарядні станції, які працюють, а дехто на якийсь час навіть відмовився від електрокара в період відключень електроенергії.

Є й такі власники, котрі спеціально для зарядки електрокара купили генератор. Це рішення здається цілком виправданим, якщо людині вкрай потрібно користуватись авто.

У Києві до Tesla додумались приєднати генератор

Проте постає питання, що робити тим людям, яким переночувати або провести тривалий час потрібно в місці, де немає генератора та електрики. Власник Tesla з Києва знайшов незвичайний вихід – возити генератор із собою. Водій чомусь повісив його ззаду на авто. Можливо, у багажнику не було місця. Або ж є другий варіант – він зумів обійти вбудований захист та заряджати електрокар від генератора на ходу. Це геніально, але разом з тим – небезпечно для власника автівки.



Генератор на Tesla / Kiev.ua