В Киеве переименовали проспект Победы и снесли памятник Ватутину

В Украине активно как никогда избавляются памятников советского и империалистического прошлого России. Так, 8 февраля в Киеве демонтировали памятник советскому летчику Чкалову, а уже на следующий день – генералу Николаю Ватутину.

Теперь киевлянам и гостям города, которые прогуливаются по Мариинскому парку, не будет мозолить глаз монумент советскому генералу. Более того, не будет напоминать о советском прошлом и ряд топонимов на карте столицы.

К теме Ватутину приготовиться: в Киеве демонтировали памятник советскому летчику Чкалову

Памятнику Ватутину на место в украинском парке

Демонтировали генерала в Киеве около 15:00. Ради этого Департамент городского благоустройства КГГА задействовал 10 специалистов и 2 вида крупногабаритной техники. Они подцепили его краном и с помощью отбойного молотка отсоединили памятник от пьедестала.

В Киеве демонтировали монумент Ватутину: видео

Как сообщил заместитель председателя КГГА Владимир Прокопив, как и памятник летчику Валерию Чкалову, который демонтировали накануне, его перенесут в Музей авиации. Интересно, что в последние годы монумент пытались разрушить или повредить около 10 раз. Также свое желание избавиться от монумента советского прошлого граждане выразили и в петиции на сайте Киевского городского совета.

Работа нашей городской рабочей группы эффективна благодаря неравнодушной общественности, активно участвующей в дерусификации нашего города и борющейся с остатками памятников коммунистических времен,

– сказал Прокопив.

Он подчеркнул, что можно много спорить по поводу весомости фигуры Ватутина, однако "все согласятся с теми людьми, которые еще в 2017 году написали на этом постаменте слово "палач".

Памятник Ватутину демонтировали 9 февраля / Фото КГГА

На карте Киева больше нет проспекта Победы

Также в столице переименовали ряд топонимов. Названий, связанных с Россией и советским прошлым, вместе с проспектом Победы лишились 31 улица, переулок, проспект и бульвар. Среди них, в частности:

проспект Победы – проспект Берестейский,

площадь Победы – площадь Галицкая,

переулок Мичурина – переулок Болсуновский,

Брест-Литовское шоссе – Берестейское шоссе,

улица Петровская – улица Вознесенский Яр.

Как отметил мэр города Виталий Кличко, ожидает столица и решения Минкульта, которое позволит убрать также памятник одному из военных предводителей большевиков – Щорсу.

Почему Ватутину не место на украинских улицах