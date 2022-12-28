Отключения в Киеве становятся более прогнозируемыми: есть шанс вернуться к графикам
Источник:Сергей Коваленко
Ситуация в энергосистеме Киева стабилизируется. Отключение света в столице уже становится более прогнозируемым.
Все благодаря невероятной работе энергетиков. Об этом заявил генеральный директор энергоснабжающей компании YASNO Сергей Коваленко.
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Скоро в Киеве могут быть графики
Коваленко надеется, что в ближайшее время Киев сможет вернуться в графики. Однако, когда это произойдет, следует упомянуть и использовать на практике все, что знают о пользовании электроприборами, особенно во время подготовки к праздникам.
Электроэнергию следует использовать ответственно, чтобы с снабжением не было перекосов. В частности, не включать в розетку все подряд в первые 15 минут после того, как дают свет.
Как получить компенсацию за покупку генератора
Директор отметил, что дополнительно к отключаемым централизованно домам добавляется значительное количество отключаемых самостоятельно.
Кроме того, городские власти получили 107 заявок ОСМД на компенсацию 70% стоимости приобретения генераторов для домов. Чтобы получить компенсацию, ОСМД должны обратиться в районные администрации с заявлением и пакетом документов.
Какая ситуация в энергосистеме
- Энергосистема за последние 3 месяца пережила 9 ракетных и 12 атак БПЛА. Это повлекло за собой масштабные повреждения. Чтобы все восстановить необходимо время и много ресурсов. Однако энергетики работают постоянно.
- оккупанты хотят погрузить Украину в темноту. Впрочем, специалисты готовы к любым сценариям. Энергосистему будут восстанавливать при любых условиях.