Об этом сообщили в КГВА со ссылкой на "Укрэнерго" по состоянию на 10:30. Отмечают, что в результате ночной атаки дронов, "надежность энергопитания в регионе понижена".

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Ремонтные бригады уже приступили к аварийно-восстановительным работам. Но в период выполнения восстановительных работ в столице возможны ограничения энергоснабжения,

– говорится в сообщении.

Отмечают, что ремонтные бригады делают все возможное, чтобы восстановить надежность энергоснабжения как можно скорее. Потребителей просят не перегружать сети и потреблять электроэнергию бережливо.

"Для ликвидации последствий атаки нужно время, ремонтные бригады делают все возможное, чтобы восстановить надежность энергоснабжения как можно скорее. Пожалуйста, помогите им – не перегружайте сети, потребляйте электроэнергию бережливо", – отметили в КГВА.

Ранее сообщалось, что в результате повреждения воздушной линии электропередач в центральной части Киева обесточены почти 200 зданий.

Последствия атаки дронов на Киев