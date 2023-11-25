Об этом сообщили в КГВА со ссылкой на "Укрэнерго" по состоянию на 10:30. Отмечают, что в результате ночной атаки дронов, "надежность энергопитания в регионе понижена".
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Ремонтные бригады уже приступили к аварийно-восстановительным работам. Но в период выполнения восстановительных работ в столице возможны ограничения энергоснабжения,
– говорится в сообщении.
Отмечают, что ремонтные бригады делают все возможное, чтобы восстановить надежность энергоснабжения как можно скорее. Потребителей просят не перегружать сети и потреблять электроэнергию бережливо.
"Для ликвидации последствий атаки нужно время, ремонтные бригады делают все возможное, чтобы восстановить надежность энергоснабжения как можно скорее. Пожалуйста, помогите им – не перегружайте сети, потребляйте электроэнергию бережливо", – отметили в КГВА.
Ранее сообщалось, что в результате повреждения воздушной линии электропередач в центральной части Киева обесточены почти 200 зданий.
Последствия атаки дронов на Киев
- Сегодня утром Россия атаковала Киев и область "Шахедами". Над областью были сбиты 66 беспилотников.
- В результате падения обломков БПЛА, повреждены многоэтажки. Известно, что разрушение зафиксировано в пяти районах столицы.
- Пострадали 5 человек, в том числе 11-летний ребенок. Они не нуждались в госпитализации.