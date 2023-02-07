6 февраля в Голосеевском районном суде Киева начали судить трех молодых людей, которые обвиняются в избиении до смерти 47-летнего киевлянина Александра Дембицкого.

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Молодые люди устроили драку из-за сигарет

По данным полиции Киева, между ребятами и 47-летним Александром, отдыхавшим летом у озера с семьей, возник внезапный конфликт. Как результат, Дембицкий на глазах у своего 4-летнего сына получил многочисленные удары по голове и туловищу, в результате чего скончался на месте.

Его супруга Юлия Дембицкая рассказала детали ситуации.

Женщина напоминает, что в тот день ее семья отдыхала у озера, праздновали день рождения сотрудника Александра.

Мы уже собирались уезжать, но подошел парень из соседней компании. Посидел, выпил и ушел. После этого вернулся со своим другом, потребовал дать коньяка и сигарету. Мой муж на это ответил, мол, иди зарабатывай, а не ходи и не проси,

– вспоминает Юлия.

Все произошло на глазах у 4-летнего сына

По ее словам, после этого начался словесный спор, Александр сказал, что вызовет полицию, началась драка. "Мужчину били руками, ногами, его избивали несколько парней, все закончилось трагически. У мужчины было избито все тело, он умер от кровоизлияния в мозг", – рассказала супруга умершего.

По словам Юлии, все это случилось на глазах их сына, которому на тот момент было 4 года.

"Ребенок кричал, чтобы не трогали родителей. Сыну тяжело, он тот день помнит, говорит, что его папа – ангел. Сын говорит, что просил не ехать туда, на это я ему ответила, что мы же не могли знать о то, что произойдет. Больше всего хочется справедливости, потому что эта ситуация забрала отца с прописной буквы, человека, который помогал продуктами терробороне Киева. У Александра осталось трое детей", – говорит Юлия.

Что говорят защитники

Юлия отметила, что с ней общалась мать одного из обвиняемых. Но просила у нее прощения.

Как оказалось, во время заседания Юлия Дембицкая обратилась в суд с ходатайством об изменении меры пресечения для сына этой женщины. Судья несколько раз спросила, правильно ли она, судья, поняла, что жена умершего не против того, чтобы одного из обвиняемых суд отпустил под домашний арест. Дембицкая уточнила, что именно так.

В свою очередь, защитники обвиняемых поочередно заявили о том, что, по их мнению, не усматриваются риски из-за того, что они, обвиняемые, будут находиться, например, под круглосуточным домашним арестом. Против этого высказался представитель государственного обвинения.

Прокурор аргументировал это тем, что обвиняемые могут, например, влиять на свидетелей, которые еще не допрошены. Суд принял решение оставить обвиняемых под стражей. Если их вина будет доказана, им грозит до 10 лет тюрьмы.