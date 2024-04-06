В Киеве мужчина напал на работников ТЦК с ножом

В Киеве мужчина напал на работников Деснянского Территориального центра комплектования и угрожал им ножом.

О случае сообщил Деснянский Территориальный центр комплектации и социальной поддержки. Согласно сообщению, на их сотрудников в Киеве 6 апреля около 11:50 напал мужчина с ножом.

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Уточняют, что произошло это во время работы мобильной группы по оповещению по улице Шалом Алейхема, 6, патруль разговаривал с военнообязанным.

"В это время Мольдерф Тимофей Аркадьевич 1972 года рождения подошел со спины и нанес удар по голове старшего солдата Серого. Далее достал из сумки нож и хотел ударить им старшего солдата Черненко. Нападающий угрожал и нападал", – заявили в ТЦК.

Сообщается, что военные, держа нападающего на безопасной дистанции, вызвали полицию. Полицейские, прибывшие на место происшествия, изъяли вещественные доказательства и задокументировали преступление.

Что грозит мужчине

Нападавшего задержали, а инцидент квалифицировали по части 2 статьи 263 Уголовного кодекса Украины - ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей, кастетов или другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения, за что нападающему грозит 3 года лишения свободы.

Кроме того, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 129 Уголовного кодекса Украины – угроза убийством.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до двух лет.

"Это не первый случай неадекватных действий к военнослужащим и работникам ТЦК", – добавили в военкомате.