Среди бела дня мужчина ворвался в админздание и травмировал охранника

В Киеве мужчина ворвался в административное здание, разбив окно кирпичом. В это время в помещении находились люди, которые пришли на прием.

Охранник пытался успокоить неизвестного, однако тот ранил его стеклом.

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Подробности инцидента

Днем мужчина ворвался в административное здание на улице Космической. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный разбил стекло входной двери административного здания и пугает своим поведением пришедших на прием граждан.

Офицеры Днепровского управления полиции и патрульные полицейские немедленно прибыли по вызову. Уже на месте правоохранители выяснили, что пострадал и охранник, который пытался успокоить мужчину.

Злоумышленник порезал руку обломком стекла мужчине и испугал своим поведением посетителей офиса коммунального предприятия. Кроме этого, нарушитель поранился битым стеклом также,

– сообщили в полиции.

В рамках досудебного расследования правоохранители потерпевшему охраннику судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить тяжесть полученной травмы.

Злоумышленнику сообщили о подозрении

Нарушителем оказался 39-летний уроженец Сумской области, и это уже не первое его нарушение. Ранее его привлекали к уголовной ответственности за имущественные преступления – мужчина 8 лет провел в тюрьме из-за совершения разбойного нападения.

Правоохранители пытаются установить мотивы его поступка в административном здании. Злоумышленнику также сообщили фигуранту о подозрении в хулиганстве (ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до 5 лет ограничение свободы.