На стадионе в Киеве взорвалась страйкбольная граната, ранив 17-летнего парня

В Соломенском районе столицы на детскую площадку прилетела граната. В это время там находились дети.

В сети сообщали, что в результате инцидента травмировался ребенок. Информацию сначала распространили телеграмм-каналы. Впоследствии появился официальный комментарий полиции Киева.

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Правоохранители сообщили, что взорвалась страйкбольная граната.

"Взрыв на стадионе в Соломенском районе столицы произошел в результате срабатывания страйкбольной гранаты – полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия", – говорится в сообщении.

На месте работают следственно-оперативная группа территориального подразделения, взрывотехники и медики.



На стадионе находились дети и подростки / Фото Нацполиции



Взорвалась страйкбольная граната / Фото Нацполиции

Пострадал подросток

По данным полиции, за помощью к врачам обратился 17-летний подросток, который находился на стадионе, у него диагностирована острая реакция на стресс. Других пострадавших нет.

Сейчас правоохранители изучают все обстоятельства происшествия, также устанавливают лицо, которое задействовало взрывное устройство. Решается вопрос о правовой квалификации события.