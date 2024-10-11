На киевском лицее уничтожили уникальную мозаику времен шестидесятничества

В Киеве на здании лицея №98 уничтожили мозаику времен шестидесятничества. На ней не было коммунистической символики, но изображение перекрыли утеплителем.

Об этом сообщает журналист 24 Канала. Мозаики созданы на историческую и образовательную тематику, но их все равно решили уничтожить.

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В Киеве уничтожили уникальную мозаику на здании лицея

На здании лицея №98 на улице Никитенко на Воскресенке в Киеве уничтожили мозаику с изображением школьников, которая не содержала коммунистической символики. Фасад закрыли утеплением, работы продолжаются.



Уничтоженная мозаика утром 11 октября / Фото Лев Шевченко, 24 Канал

Лицей (начально – школа №98) открылся в 1966 году. Это четырехэтажное здание с двумя мозаиками на фасаде – с изображением школьников и с изображением на историческую и образовательную тематику. Вторая мозаика также находится под угрозой уничтожения.

Секретарь 98-го лицея прокомментировал 24 каналу, что мозаику закрыли, поскольку "школа нуждается в утеплении".



Вторая мозаика на здании / Фото Лев Шевченко, 24 Канал

К слову, почти 80% школ Украины обеспечены генераторами, но это не гарантирует их работу в обычном режиме из-за различных способов теплоснабжения зимой. В то же время МОН не исключает, что зимой школы могут перейти на дистанционный формат работы из-за критической ситуации в энергосистеме.