В Киеве на Оболони люди услышали взрывы: воздушной опасности нет и стоит быть осторожными

Жители столичного района Оболонь в начале суток 16 мая услышали звуки, похожие на взрывы. Воздушной тревоги в городе в этот момент не было. Однако местных просят соблюдать осторожность.

Первые публикации о взрывах начали появляться примерно в 1 час ночи. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на публикации в соцсетях.

Сейчас в этом районе слышится сильный запах гари. Также на обнародованных записях виден столб черного дыма, идущий из здания. Все экстренные службы по состоянию на 1:37 туда уже прибыли.

Если вы стали свидетелем попадания ракеты или простого взрыва – ни в коем случае не снимайте место происшествия. Оперативная публикация таких материалов может помочь врагу корректировать удар. Следовательно, попытка собрать просмотры угрожает жизни гражданских, спасателей, которые там работают, а также наших защитников.