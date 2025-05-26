В Киеве на территории детсада нашли мину времен Второй мировой: детей и персонал эвакуировали

В одном из районов столицы на территории детского сада нашли минометную мину времен Второй мировой войны. Саперы изъяли опасную находку.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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В Киеве на территории детсада нашли мину на территории детского сада

Известно, что на территории детского сада в Голосеевском районе Киева рабочие нашли минометную мину времен Второй мировой войны.

Опасную находку изъяли саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования и вывезли на полигон, чтобы обезвредить,

– говорится в сообщении.

В ГСЧС указали, что на время проведения работ персонал и детей перевели в другой детский сад.



Там также добавили, что всего с начала года в Киеве обнаружили и изъяли 40 боеприпасов времен Второй мировой войны.

Напомним, что на территории Киевской области саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины провели операцию по изъятию боевой части российской крылатой ракеты Х-101.



Опасную находку обнаружили во дворе частного домовладения.