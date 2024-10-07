В Киеве нашли хвостовую часть ракеты, которой утром атаковала Россия

Россия утром 7 октября атаковала столицу Украины. Известно, что нашли обломки вражеской ракеты, а именно ее хвостовую часть.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. Он рассказал, где нашли обломок российской ракеты.

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В Киеве нашли обломок ракеты врага

Городской глава Киева в обед 7 октября рассказал, что после утренней атаки российских войск нашли обломки ракеты противника.

Так, их обнаружили в лесопарковой зоне одного из районов столицы. В частности, речь идет о Деснянском районе.

Обломки ракеты (хвостовую часть) после утренней атаки обнаружили также в лесопарковой зоне в Деснянском районе столицы,

– говорится в сообщении мэра Киева.

По его словам, специалисты уже работают на месте.

Напомним, что в ночь на 7 октября 2024 года (с 20:00 06.10 по 8:30 07.10) противник нанес удар по Украине баллистической ракетой Искандер-М, управляемой авиационной ракетой Х-59, ракетой неустановленного типа из Курской и Белгородской областей, а также ударными БПЛА.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение более 80-ти воздушных целей.

Поэтому, в результате противовоздушного боя подтверждено сбивание двух аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" в Киевской области и 32 вражеских ударных БПЛА в Николаевской, Киевской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях.