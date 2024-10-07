Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. Він розповів, де знайшли уламок російської ракети.

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У Києві знайшли уламок ракети ворога

Міський голова Києва в обід 7 жовтня розповів, що після ранкової атаки російських військ знайшли уламки ракети противника.

Так, їх виявили в лісопарковій зоні одного з районів столиці. Зокрема, ідеться про Деснянський район.

Уламки ракети (хвостову частину) після ранкової атаки виявили також в лісопарковій зоні в Деснянському районі столиці,

– ідеться в повідомленні мера Києва.

За його словами, фахівці вже працюють на місці.

Нагадаємо, що у ніч на 7 жовтня 2024 року (із 20:00 06.10 по 8:30 07.10) противник задав удару по Україні балістичною ракетою Іскандер-М, керованою авіаційною ракетою Х-59, ракетою невстановленого типу з Курської та Бєлгородської областей, а також ударними БпЛА.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід понад 80-ти повітряних цілей.

Відтак, в результаті протиповітряного бою підтверджено збиття двох аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" на Київщині та 32 ворожих ударних БпЛА у Миколаївській, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях.